Испанская модель Марисоль Вийянуэва напугала своих поклонников. Опубликованное в соцсети фото представило девушку с невероятно худыми ногами. Марисоль пришлось успокаивать подписчиков.

Испанская модель Марисоль Вийянуэва напугала своихпоклонников. Опубликованное в соцсети фото представило девушку с невероятнохудыми ногами. Марисоль пришлось успокаивать подписчиков.Девушка с аномально худыми ногами оказалась всего лишьоптической иллюзией. А ведь многие комментаторы восприняли белую полоску набрюках как просвет и сочли, что Вийянуэва страдает тяжелой формой анорексии."Извини, но я подумал, что у тебя невероятно худыеноги. Но ты выглядишь прекрасно в этом прикиде", – написалMusketeersXx678."Мне показалось, что кто-то приставил к тебе ноги Грю(Главный герой анимационной франшизы "Гадкий я". – Прим. ред.).Привет из Мексики", – прокомментировал Emmanuel Pinzon.Некоторые пользователи даже сделали из снимка мем.В итоге Марисоль пришлось объяснять, что с ней все впорядке, а фото – всего лишь оптическая иллюзия. "Я просто скомбинировалавертикальные и горизонтальные полоски", – успокаивала девушка огорченных поклонников.