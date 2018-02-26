Испанская модель Марисоль Вийянуэва напугала своих
поклонников. Опубликованное в соцсети фото представило девушку с невероятно
худыми ногами. Марисоль пришлось успокаивать подписчиков.
Испанская модель Марисоль Вийянуэва напугала своих
поклонников. Опубликованное в соцсети фото представило девушку с невероятно
худыми ногами. Марисоль пришлось успокаивать подписчиков.
Девушка с аномально худыми ногами оказалась всего лишь
оптической иллюзией. А ведь многие комментаторы восприняли белую полоску на
брюках как просвет и сочли, что Вийянуэва страдает тяжелой формой анорексии.
"Извини, но я подумал, что у тебя невероятно худые
ноги. Но ты выглядишь прекрасно в этом прикиде", – написал
MusketeersXx678.
"Мне показалось, что кто-то приставил к тебе ноги Грю
(Главный герой анимационной франшизы "Гадкий я". – Прим. ред.).
Привет из Мексики", – прокомментировал Emmanuel Pinzon.
Некоторые пользователи даже сделали из снимка мем.
В итоге Марисоль пришлось объяснять, что с ней все в
порядке, а фото – всего лишь оптическая иллюзия. "Я просто скомбинировала
вертикальные и горизонтальные полоски", – успокаивала девушка огорченных поклонников.