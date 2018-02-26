Установлено, что в середине февраля женщина пришла домой к пенсионерке и попросила у нее в долг.

В Муромском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней воровки. Установлено, что в середине февраля женщина пришла домой к пенсионерке и попросила у нее в долг. Однако в просьбе хозяйка квартиры отказала. Женщина разозлилась, толкнула пенсионерку и похитила из кармана халата кошелек, в котором было 3 тысячи рублей, после чего скрылась.Спустя время ее удалось задержать. Похищенные средства муромлянка потратила на покупку алкоголя.Расследование уголовного дела продолжается.