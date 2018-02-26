Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар был серьезно травмирован в игре чемпионата страны против Марселя (3:0). Футболист был травмирован в конце матча и покинул поле на носилках, не сдерживая слез.

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар был серьезно травмирован в игре чемпионата страны против "Марселя" (3:0). Футболист был травмирован в конце матча и покинул поле на носилках, не сдерживая слез.Нападающий "ПСЖ" не слишком удачно поставил ногу и буквально рухнул на газон, сообщает Спортбокс.Ru. При этом Неймар получил травму, когда главный тренер парижан Унаи Эмери уже провел все замены и "ПСЖ" доигрывал встречу вдесятером.Неймару предстоит пройти медицинский осмотр, который определит сроки восстановления. Однако медицинский штаб парижского клуба сообщил, что велика вероятность, что бразилец пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" 6 марта. В первой игре "ПСЖ" уступил 1:3.