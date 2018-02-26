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<a href="http://33live.ru/novosti/26-02-2018-novoe-pokolenie-lada-4x4-budut-proizvodit-v-brazilii.html" target="_blank">Новое поколение Lada 4x4 будут производить в Бразилии</a> - Организация сборки новой Lada 4x4 в Бразилии станет возвращением российской модели на местный рынок, с которого она ушла в 90-е годы.