Эксперты рассказали, почему открытие новых станций метро не окажет существенного влияния на стоимость жилья в районе.

Открытие первого участка Большой кольцевой линии московского метро не повысит цены на новостройки в районах, расположенных рядом со станциями, и незначительно отразится на вторичном жилье, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.Надбавку за близость к метро на первичном рынке закладывают, как правило, заранее, причем довольно часто проекты начинают развиваться, когда становится известно об открытии новых станций, отмечают специалисты, поэтому тот факт, что станции заработали, на цену уже не повлияет.Кроме того, районы, через которые проходит первая часть Большого кольца, сами по себе довольно дорогие, и пространство для роста цен в них довольно ограничено.Однако новая станция метро, даже если не влияет на стоимость квартиры, обязательно повысит ее ликвидность, подчеркивают эксперты.В понедельник были открыты пять станций на первом участке Большой кольцевой линии метро.