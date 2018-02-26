Сегодня мы рассказываем о восьмилетней Камиле Даяновой из города Стерлитамака (Башкортостан). У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Камила растет, дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Девочке необходима срочная операция.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о восьмилетней Камиле Даяновой из города Стерлитамака (Башкортостан).У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Камила растет, дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Девочке необходима срочная операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.Из письма Зухры Даяновой, мамы Камилы:"Камила росла слабой, часто простужалась. Осенью в школе дочка начала заниматься танцами, но после занятий стала жаловаться на боль в груди и ногах. А недавно на уроке физкультуры Камиле стало плохо – закружилась голова, поднялось давление. Мы обратились к кардиологу, и выяснилось, что у дочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Единственное спасение – это операция. Ее готовы сделать в Республиканском кардиоцентре (РКЦ, Уфа). Пока еще есть возможность провести операцию эндоваскулярно: через сосуд ввести специальную "заплатку", окклюдер, и закрыть дефект. Лечение оплачивается из госбюджета, но мы должны сами приобрести окклюдер. К сожалению, у нашей семьи нет такой возможности. Я ухаживаю за детьми – у нас их трое: Амалия – ей полтора года и двойняшки Камила и Карина. Живем на небольшую зарплату мужа. Я в отчаянии, прошу, помогите!"Для спасения Камилы Даяновой не хватает 259 315 руб.Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Девочка активно растет, дефект увеличивается, Камиле необходима срочная операция по его закрытию. Мы проведем ее эндоваскулярным способом, без вскрытия грудной клетки. После щадящей операции девочка быстро восстановится и окрепнет".Внимание! Цена окклюдера 259 315 руб.ПОМОЧЬ КАМИЛЕРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 176 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,124 млрд руб. В 2018 году (на 15 февраля) собрано 190 378 591 руб., помощь получили 260 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.