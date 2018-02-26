Олимпиада в Пхенчане закончилась сокрушительным поражением для 25-летней лыжницы из Австрии Терезы Штадлобер, которая претендовала на серебряную медаль. Во время финального этапа гонки спортсменка заблудилась на трассе и повернула не туда. В результате девушка пришла девятой.

Олимпиада в Пхенчане закончилась сокрушительным поражением для 25-летней лыжницы из Австрии Терезы Штадлобер, которая претендовала на серебряную медаль. Во время финального этапа гонки спортсменка заблудилась на трассе и повернула не туда. В результате девушка пришла девятой, сообщает Business Insider.На 23-м километре гонки Тереза Штадлобер увидела развилку – нужный ей поворот налево и неразмеченный съезд направо. Все конкуренты австрийки выбрали верный поворот, а она по ошибке отправилась не туда.Вскоре лыжница поняла, что заблудилась. Штадлобер вернулась на нужную трассу, однако к тому моменту она была уже на девятом месте в марафоне.Спортивный директор сборной Австрии позже заявил, что кричал лыжнице, как мог, что та повернула не туда, однако Штадлобер его не услышала. Сама спортсменка сказала, что в момент неправильного поворота на нее нашло "помутнение".