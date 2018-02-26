Федеральной антимонопольной службе удалось добиться от операторов отмены внутрисетевого роуминга. Условия для абонентов, путешествующих по стране, изменятся: цены будут снижены.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось добиться от операторов отмены внутрисетевого роуминга. Условия для абонентов, путешествующих по стране, изменятся: цены будут снижены.Первый шаг по отмене роуминга сделала МТС: оператор объявил о снижении цен на своем сайте. Цены упадут не на всех тарифах сразу: снижение растянется до середины лета, но оно произойдет в 2018 году, как того и хотела ФАС.Первыми оценить новые условия смогут абоненты некоторых популярных тарифов МТС. Причем эти условия будут действовать без подключения каких-либо дополнительных услуг, оптимизирующих расходы — схема с подключением подобных опций типична в России сейчас.С 28 февраля на части пакетных тарифов МТС интернет перестанет внезапно дорожать при пересечении границы домашнего региона. Теперь везде по России мегабайты будут расходоваться из пакетов, уже включенных в тариф.Кроме того, станут бесплатными входящие вызовы с номеров региона пребывания, а на исходящие звонки на такие номера будет расходоваться входящий в тариф абонента пакет минут. Сохранились безлимитные звонки на номера МТС любого региона, но платные входящие и исходящие междугородные вызовы тоже остались, хотя их стоимость заметно снизилась.Остаются нюансы, касающиеся отдельных тарифов, а потому читать подробности на сайте оператора все равно придется. Для части путешествующих по-прежнему выгоднее будет подключить платную опцию. Весной и летом МТС обещает поэтапно снизить расценки на связь в поездках по стране на всех своих тарифах.