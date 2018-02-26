Светская львица Лариса Копенкина приняла участие в съемках передачи На самом деле на Первом канале. Бывшая жена Прохора Шаляпина рассказала о смерти своей дочери.

Светская львица Лариса Копенкина приняла участие в съемках передачи "На самом деле" на Первом канале. Бывшая жена Прохора Шаляпина рассказала о смерти своей дочери.Дочь Ларисы Копенкиной выпала из окна 21 год назад. Светская львица до сих пор не знает, что это было – несчастный случай или убийство. На ток-шоу "На самом деле" она впервые за долгие годы встретилась с зятем, чтобы восстановить события того рокового дня.Со своим возлюбленным девушка встретилась. когда ей было всего 16 лет. Молодой человек был старше ее на семь лет. Избранник не нравился Ларисе Копенкиной. Он нигде не работал и был из неблагополучной семьи. Заглянув в дневник девушки, мать узнала, что они уже спят вместе. После такого известия Копенкина обратилась в полицию, однако дочь убедила ее забрать заявление.Ради своей любви девушка бросила школу и съехала от родителей. Однако их семейная жизнь не заладилась. Отношения между возлюбленными становились все напряженнее, порой доходило до рукоприкладства, передает . К тому же девушка отправилась получать высшее образование, у нее появились новые друзья и интересы. Однако все это перечеркнула трагедия."Дочь не могла расстаться с жизнью, она ее любила больше, чем я", – уверена Лариса Копенкина. Она добавила, что в тот роковой день у нее не было никаких плохих предчувствий. Светская львица до сих пор не уверена, что произошедшее с ее дочерью – не убийство.Чтобы прояснить произошедшее на передачу пришел зять Ларисы Копенкиной. Он рассказал, что трагедия произошла, когда девушка приехала к нему в квартиру за своими вещами. Между ними произошел конфликт, однако его. по словам мужчины, удалось разрешить.Тем не менее, когда он вошел в комнату, то увидел, что жена стоит на подоконнике. "Она ничего не сказала. Когда я вниз сбежал, она еще была жива, пыталась что-то сказать, но было поздно", – вспомнил мужчина. Лариса Копенкина не поверила его словам, однако эксперты, проанализировав показатели детектора лжи, пришли к выводу, что к трагедии мужчина не причастен.