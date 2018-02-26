Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте и продолжающиеся в Сирии провокации террористов.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте и продолжающиеся в Сирии провокации террористов.Об этом, как передает РИА Новости, общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, на встрече, в которой приняли участие руководитель администрации президента России Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, была отмечена важность выполнения принятой накануне Совбезом ООН резолюции № 2401.Данный документ требует от всех сторон сирийского конфликта, чтобы они немедленно прекратили боевые действия как минимум на месяц. Это необходимо для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению, а также для эвакуации тяжелобольных и раненых.При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", (запрещена в РФ), "Джебхат ан-Нусры", (запрещена в РФ) "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.Песков подчеркнул, что на совещании также обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической политики. В частности, речь шла о предупредительных мерах по защите россиян и социальной инфраструктуры от будущих паводков и природных пожаров.