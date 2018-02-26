Реклама интерактивного детского центра КидБург признана недопустимой из-за изображения детей и слоганов, оказывающих давление на родителей. Соответствующее решение приняло московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Реклама интерактивного детского центра "КидБург" признана недопустимой из-за изображения детей и слоганов, оказывающих давление на родителей. Соответствующее решение приняло московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.Нарушением закона о рекламе была признаны материалы, содержащие изображения детей и утверждение "Мама! Я не могу это пропустить! Настоящие каникулы в КидБурге". Однако закон запрещает побуждать несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей приобрести рекламируемый товар или услугу."Указанная реклама с изображением счастливых детей, содержащая обращение от их лица к родителю с безальтернативной просьбой приобрести рекламируемую услугу, использует доверие и недостаток опыта у несовершеннолетних, что, безусловно, является недопустимым", — говорится в сообщении ФАС, которое цитирует РИА Новости.