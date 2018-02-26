Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что ограничительные меры, введенные западными странами, в отношении России останутся навсегда. Они возникли как реакция на рост национального самосознания и физических сил.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что ограничительные меры, введенные западными странами в отношении России, останутся навсегда. Они возникли как реакция на рост "национального самосознания" и "физических сил"."Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — заявил вице-премьер в интервью газете "Коммерсант".Политик отметил, что сейчас уже создан антисанкционный штаб коллегии ВПК. Эта организации следит за сроками поставки продукции военного назначения заказчикам внутри страны и за рубежом.В августе 2017 года президент США подписал закон CAATSA. В Госдепе его назвали сдерживающим фактором для желающих вести дела с российскими, иранскими и северокорейскими компаниями. В ведомстве также заявили, что российский оборонный комплекс уже несет многомиллиардные убытки из-за этого закона.Санкции были введены против России после ухудшения ситуации на Украине и последовавшего за ним присоединения Крыма к Российской Федерации. Москва приняла ответные меры и выбрала политику импортозамещения.