Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по
позициям боевиков в Восточной Гуте – пригороде столицы Сирии Дамаска. В атаке
участвовал новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по
позициям боевиков в Восточной Гуте – пригороде столицы Сирии Дамаска. В атаке
участвовал новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
По некоторым сведениям, вместе с террористами на позициях
находились десятки военных инструкторов из США. Сирийские СМИ полагают, что
атака российской авиации стала ответом на недавние удары сил так называемой
международной коалиции во главе с американцами в провинции Дейр-эз-Зор на
востоке страны. Жертвами атаки стали 14 российских добровольцев из ЧВК Вагнера.
Между тем в СМИ появилось множество фейковых новостей,
содержащих лживую информацию об инциденте. Помимо прочего, сообщалось о якобы
сотнях погибших россиянах. Кто-то даже выложил "списки жертв".
Все подобные сообщения не выдерживают никакой критики,
неоднократно отмечали эксперты. Прежде всего, в перечне присутствуют должности,
которые не используются в России, например, "командир секции".
Также примечательно слишком большое количество типичных
русских фамилий и даже старообрядческих имен, тогда как в Сирии сражаются наши
добровольцы многих национальностей. Более того, СМИ, в погоне за дешевой
сенсацией, отнесли к числу жертв людей, чья смерть никаких не связана с
конфликтом в арабской республике.
Особенно на ниве изготовления низкопробных фейков отличились на Украине. В некоторых материалах об инциденте под Дейр-эз-Зором были размещены фотографии
разгрома батальона "Айдар" летом 2014 года в Донбассе. Но подделку
быстро разоблачили, ведь для того, чтобы отличить донбасские степи от
ближневосточной пустыни больших знаний не нужно.
"На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев", -
развеял многочисленные мифы руководитель "Лиги ветеранов военных
конфликтов" Андрей Трошев.
Напомним, российские добровольцы из группы Вагнера принимают
участие в конфликте в Сирии на стороне правительственных войск. Они внесли значительный вклад в разгром вооруженных бандитских
формирований и освобождение значительной территории арабской республики от
группировки "Исламское государство" (запрещенная в России
террористическая организация. – Прим.Ред.).