Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям боевиков в Восточной Гуте – пригороде столицы Сирии Дамаска. В атаке участвовал новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар попозициям боевиков в Восточной Гуте – пригороде столицы Сирии Дамаска. В атакеучаствовал новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.По некоторым сведениям, вместе с террористами на позицияхнаходились десятки военных инструкторов из США. Сирийские СМИ полагают, чтоатака российской авиации стала ответом на недавние удары сил так называемоймеждународной коалиции во главе с американцами в провинции Дейр-эз-Зор навостоке страны. Жертвами атаки стали 14 российских добровольцев из ЧВК Вагнера.Между тем в СМИ появилось множество фейковых новостей,содержащих лживую информацию об инциденте. Помимо прочего, сообщалось о якобысотнях погибших россиянах. Кто-то даже выложил "списки жертв".Все подобные сообщения не выдерживают никакой критики,неоднократно отмечали эксперты. Прежде всего, в перечне присутствуют должности,которые не используются в России, например, "командир секции".Также примечательно слишком большое количество типичныхрусских фамилий и даже старообрядческих имен, тогда как в Сирии сражаются нашидобровольцы многих национальностей. Более того, СМИ, в погоне за дешевойсенсацией, отнесли к числу жертв людей, чья смерть никаких не связана сконфликтом в арабской республике.Особенно на ниве изготовления низкопробных фейков отличились на Украине. В некоторых материалах об инциденте под Дейр-эз-Зором были размещены фотографииразгрома батальона "Айдар" летом 2014 года в Донбассе. Но подделкубыстро разоблачили, ведь для того, чтобы отличить донбасские степи отближневосточной пустыни больших знаний не нужно."На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев", -развеял многочисленные мифы руководитель "Лиги ветеранов военныхконфликтов" Андрей Трошев.Напомним, российские добровольцы из группы Вагнера принимаютучастие в конфликте в Сирии на стороне правительственных войск. Они внесли значительный вклад в разгром вооруженных бандитскихформирований и освобождение значительной территории арабской республики отгруппировки "Исламское государство" (запрещенная в Россиитеррористическая организация. – Прим.Ред.).