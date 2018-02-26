Молодые девушки готовы на любые жертвы ради сходства со звездой реалити-шоу, певицей и актрисой Ольгой Бузовой. В Сети посчитали, сколько будет стоить полное перевоплощение.
Молодые девушки готовы на любые жертвы ради сходства со звездой реалити-шоу, певицей и актрисой Ольгой Бузовой. В Сети посчитали, сколько будет стоить полное перевоплощение.
Ольга, безусловно, суперпопулярна – о ней бесконечно говорят
в Сети, обсуждают ее личную жизнь на федеральных каналах, крутят ее песни по
радио, и если кому-то звезда уже набила оскомину, некоторые готовы перекроить
себя по ее образу и подобию. "Если раньше все хотели быть как Анджелина Джоли,
то теперь отбоя нет от желающих иметь губы, скулы, волосы, тело как у Бузовой",
– рассказала Life.ru главврач сети клиник пластической хирургии Татьяна Аюпова.
Уловив модные тенденции, специалисты в области эстетической медицины посчитали, сколько стоит
стать Ольгой Бузовой. По словам врачей, девушка перенесла несколько
пластических операций: подкорректировала нос, скулы, делала инъекционно-контурную
пластику овала лица – по сегодняшним расценкам все манипуляции обошлись звезде примерно
в 600 -700 тысяч рублей. Также отмечается, что скрывая первые признаки старения
и поддерживая форму губ, Ольга регулярно делает уколы ботокса – еще 45 тысяч рублей в квартал.
Смена образа на "такой же как у Бузовой" влетит в копеечку. Поход в хороший салон
красоты стоит примерно 20 тысяч. Наращивание капсульным методом в хорошем
салоне от 50 тысяч. Ресницы и маникюр – это еще плюс пять-семь тысяч
рублей в месяц. Добавим стоматологию – консультации
врача, профессиональный уход и изготовление виниров – обойдутся подражателям в сумму более миллиона рублей.
Не забыли и о нарядах для выхода в свет. Платье в пол может стоить от 20 тысяч рублей и выше. Плюсом посещение
парикмахера и визажиста – это примерно 7-10 тысяч рублей.
Поэтому, если очень хочется быть максимально
похожей на Ольгу Бузову, вам понадобится каких-то два – два с половиной
миллиона рублей.