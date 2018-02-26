Молодые девушки готовы на любые жертвы ради сходства со звездой реалити-шоу, певицей и актрисой Ольгой Бузовой. В Сети посчитали, сколько будет стоить полное перевоплощение.

Молодые девушки готовы на любые жертвы ради сходства со звездой реалити-шоу, певицей и актрисой Ольгой Бузовой. В Сети посчитали, сколько будет стоить полное перевоплощение.Ольга, безусловно, суперпопулярна – о ней бесконечно говорятв Сети, обсуждают ее личную жизнь на федеральных каналах, крутят ее песни порадио, и если кому-то звезда уже набила оскомину, некоторые готовы перекроитьсебя по ее образу и подобию. "Если раньше все хотели быть как Анджелина Джоли,то теперь отбоя нет от желающих иметь губы, скулы, волосы, тело как у Бузовой",– рассказала Life.ru главврач сети клиник пластической хирургии Татьяна Аюпова.Уловив модные тенденции, специалисты в области эстетической медицины посчитали, сколько стоитстать Ольгой Бузовой. По словам врачей, девушка перенесла несколькопластических операций: подкорректировала нос, скулы, делала инъекционно-контурнуюпластику овала лица – по сегодняшним расценкам все манипуляции обошлись звезде примернов 600 -700 тысяч рублей. Также отмечается, что скрывая первые признаки старенияи поддерживая форму губ, Ольга регулярно делает уколы ботокса – еще 45 тысяч рублей в квартал.Смена образа на "такой же как у Бузовой" влетит в копеечку. Поход в хороший салонкрасоты стоит примерно 20 тысяч. Наращивание капсульным методом в хорошемсалоне от 50 тысяч. Ресницы и маникюр – это еще плюс пять-семь тысячрублей в месяц. Добавим стоматологию – консультацииврача, профессиональный уход и изготовление виниров – обойдутся подражателям в сумму более миллиона рублей.Не забыли и о нарядах для выхода в свет. Платье в пол может стоить от 20 тысяч рублей и выше. Плюсом посещениепарикмахера и визажиста – это примерно 7-10 тысяч рублей.Поэтому, если очень хочется быть максимальнопохожей на Ольгу Бузову, вам понадобится каких-то два – два с половиноймиллиона рублей.