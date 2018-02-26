Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев предположил, что в самое ближайшее время Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах. Это произойдет в том случае, если в допинг-пробах россиян, участвовавших в южнокорейской Олимпиаде, не обнаружат запрещенных веществ.

Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев предположил, что в самое ближайшее время Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах. Это произойдет в том случае, если в допинг-пробах россиян, участвовавших в южнокорейской Олимпиаде, не обнаружат запрещенных веществ."Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг", — цитирует Тарпищева ТАСС.Кроме того, он заявил, что в Международном олимпийском комитете поддерживают россиян. По его словам, спортсмены из России уже на Олимпиаде могли пройти под государственным флагом. "Конечно, если бы не эти два допинговых казуса, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически", — добавил спортивный чиновник.