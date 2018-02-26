В Казахстане закрыли уголовное дело в отношении жены футболиста Андрея Аршавина. Соперница спортсмена, модель Ольга Семенова, потерпела поражение.

В Казахстане закрыли уголовное дело в отношении жены футболиста Андрея Аршавина. Соперница спортсмена, модель Ольга Семенова, потерпела поражение.Официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек напомнил журналистам, что против Алисы Аршавиной возбудили уголовное дело по статье "угроза" в связи с заявлением казахстанской модели Ольги Семеновой о возможности причинения тяжкого вреда здоровью.Однако, согласно сообщению Азирбека, уголовное дело было прекращено. "Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем органом уголовного преследования 21 февраля уголовное дело производством прекращено", – цитируют Салтаната Азирбека РИА Новости.При этом в пресс-службе ведомства отметили, что "в части доводов относительно оскорбления, унижения чести и достоинства, путем использования социальных сетей, Семеновой разъяснено, что… данные правонарушения относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке, то есть дела возбуждаются непосредственно, путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности".Напомним, в конце прошлого года в интернет попало видео, на котором Андрей Аршавин в ночном клубе обнимает за талию казахстанскую красавицу Ольгу Семенову. Вскоре этот ролик увидела и жена футболиста. Ревнивая супруга спортсмена обратилась к модели, якобы представившись сотрудником ФСБ и угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики" конкурентке. Тогда Ольга Семенова обратилась с заявлением в полицию.