Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем турнира в Марселе, совершил стремительное восхождение в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Благодаря победе он переместился с 71-го на 18-е место, приблизившись к Даниилу Медведеву.

Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем турнира в Марселе, совершил стремительное восхождение в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Благодаря победе он переместился с 71-го на 18-е место, приблизившись к Даниилу Медведеву.На сегодняшний день в чемпионской гонке ATP лидирует швейцарец Роджер Федерер, набравший 2500 очков. Вторым идет хорват Марин Чилич (1335). Представитель Южной Кореи Чон Хен занимает третье место (830). Карен Хачанов расположился на 18-й строчке, набрав 385 баллов. Лучший из россиян — Даниил Медведев — находится на 14-м месте (417). Первую двадцатку замкнул еще один теннисист из России Андрей Рублев (375).