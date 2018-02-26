В Иерусалиме Храм
гроба Господня закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить в 2003 году, но
она этого не делала.
В Иерусалиме Храм
гроба Господня закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить в 2003 году, но
она этого не делала.
Храм Воскресения
Христова (известен также как Храм Гроба Господня) был ограничен для посещения в
воскресенье. По мнению духовенства, власти должны руководствоваться тем, что
"исторически церкви не облагались налогами: это правило существовало еще
до образования Государства Израиль и было письменно зафиксировано при
британском мандате", – цитирует клириков информационное агентство ТАСС.
Действительно, до
2003 года, церковь была свободна от платежей. Но после ужесточения налоговой
политики ряд христианских объектов должны были платить муниципальный налог в размере
6% от полной ставки, в следующем году – 15%, еще через год – 24%, а начиная с 2006 года – 33%". Церковные
власти проигнорировали изменения в законодательстве.
Правительство отмечает, что налог взимается только с
объектов, которые не несут религиозной ценности, а именно: – гостиниц (кроме
бесплатных домов для паломников), ресторанов, торговых точек и других коммерческих
объектов. Администрация муниципалитета настоятельно порекомендовала погасить
задолженность.
Напомним, что Иерусалиимский храм Воскресеения Христова, более известный
как храм Гроба Господня одна из главных святынь христиан. Согласно Священному Писанию на месте храма был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В храме ежегодно накануне Пасхи сходит Благодатный огонь и разносится по всему христианскому миру.