В Иерусалиме Храм гроба Господня закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить в 2003 году, но она этого не делала.

В Иерусалиме Храмгроба Господня закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить в 2003 году, ноона этого не делала.Храм ВоскресенияХристова (известен также как Храм Гроба Господня) был ограничен для посещения ввоскресенье. По мнению духовенства, власти должны руководствоваться тем, что"исторически церкви не облагались налогами: это правило существовало ещедо образования Государства Израиль и было письменно зафиксировано прибританском мандате", – цитирует клириков информационное агентство ТАСС.Действительно, до2003 года, церковь была свободна от платежей. Но после ужесточения налоговойполитики ряд христианских объектов должны были платить муниципальный налог в размере6% от полной ставки, в следующем году – 15%, еще через год – 24%, а начиная с 2006 года – 33%". Церковныевласти проигнорировали изменения в законодательстве.Правительство отмечает, что налог взимается только собъектов, которые не несут религиозной ценности, а именно: – гостиниц (кромебесплатных домов для паломников), ресторанов, торговых точек и других коммерческихобъектов. Администрация муниципалитета настоятельно порекомендовала погаситьзадолженность.Напомним, что Иерусалиимский храм Воскресеения Христова, более известныйкак храм Гроба Господня одна из главных святынь христиан. Согласно Священному Писанию на месте храма был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В храме ежегодно накануне Пасхи сходит Благодатный огонь и разносится по всему христианскому миру.