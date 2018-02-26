Москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления ими запрещенных препаратов....

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Северное Медведково в квартире, расположенной в одном из жилых домов на Широкой улице, выявили и ликвидировали наркопритон.Полицейские установили, что 23-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных препаратов. В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты шприцы и другие предметы для использования запрещенных веществ.Дознанием Отдела МВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29