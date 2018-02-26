Исследователи полезных свойств красного вина из
Американского химического общества, утверждают, что напиток полезен тканям
десен и зубов. В нем содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость
рта на молекулярном уровне.
Исследователи полезных свойств красного вина из
Американского химического общества, утверждают, что напиток полезен тканям
десен и зубов. В нем содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость
рта на молекулярном уровне.
Как выяснилось, это вещество не позволяет вредным бактериям,
прилипать к зубам человека, что сохраняет полость рта более здоровой: избавляет
от неприятного запаха и препятствует возникновению кариеса.
В своем исследовании ученые отметили, что их открытие ни в
коем случае не является аргументом пить красное вино очень часто. Также они
напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск различных
заболеваний.
Алкогольный
напиток не раз становился объектом исследований: ранее утверждалось, что в нем
также содержатся полифенольные антиоксиданты, которые, защищая организм от
вредных свободных радикалов, снижают риск сердечных заболеваний и диабета, а
также помогают работе кишечника.
Добавим, что ранее Dni.Ru сообщали, что ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли
к выводу, что на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальными
побочными эффектами. Исследования доказали, что виноград не только обладает
сильным успокаивающим действием, но и помогает нейтрализовать многие из
сопутствующих заболеваний нервной системы. Эксперты считают, что на основе
органических соединений этой ягоды можно изготовить ДНК-вакцину, и подбирать ее
исходя из особенностей организма конкретного человека.