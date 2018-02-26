Исследователи полезных свойств красного вина из Американского химического общества, утверждают, что напиток полезен тканям десен и зубов. В нем содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне.

Исследователи полезных свойств красного вина изАмериканского химического общества, утверждают, что напиток полезен тканямдесен и зубов. В нем содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полостьрта на молекулярном уровне.Как выяснилось, это вещество не позволяет вредным бактериям,прилипать к зубам человека, что сохраняет полость рта более здоровой: избавляетот неприятного запаха и препятствует возникновению кариеса.В своем исследовании ученые отметили, что их открытие ни вкоем случае не является аргументом пить красное вино очень часто. Также онинапомнили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск различныхзаболеваний.Алкогольныйнапиток не раз становился объектом исследований: ранее утверждалось, что в немтакже содержатся полифенольные антиоксиданты, которые, защищая организм отвредных свободных радикалов, снижают риск сердечных заболеваний и диабета, атакже помогают работе кишечника.Добавим, что ранее Dni.Ru сообщали, что ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришлик выводу, что на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальнымипобочными эффектами. Исследования доказали, что виноград не только обладаетсильным успокаивающим действием, но и помогает нейтрализовать многие изсопутствующих заболеваний нервной системы. Эксперты считают, что на основеорганических соединений этой ягоды можно изготовить ДНК-вакцину, и подбирать ееисходя из особенностей организма конкретного человека.