Союз европейских футбольных ассоциаций после тестирования четвертой замены во время матчей молодежных и юниорских чемпионатов Европы остался доволен нововведением и собирается опробовать эту систему уже в ближайшем будущем во всех соревнованиях под эгидой УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций после тестирования четвертой замены во время матчей молодежных и юниорских чемпионатов Европы остался доволен нововведением и собирается опробовать эту систему уже в ближайшем будущем во всех соревнованиях под эгидой УЕФА.На данный момент в футболе действует правило трех замен, позволяющее запасным футболистам менять по ходу матча партнеров по команде. Однако в последнее время Союз европейских футбольных ассоциаций обеспокоен напряженным графиком у футболистов и участившимися травмами спортсменов. Поэтому нововведение с четырьмя заменами, по мнению УЕФА, уже назрело, сообщает Чемпионат.Com.