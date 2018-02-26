В Аптекарском огороде открылась крупнейшая в стране зимняя выставка цветов. Тысячи тюльпанов, нарциссов и гиацинтов наполнили оранжерею непередаваемым ароматом. Каковы первые впечатления гостей?

В "Аптекарском огороде" открылась крупнейшая в стране зимняя выставка цветов. Тысячи тюльпанов, нарциссов и гиацинтов наполнили оранжерею непередаваемым ароматом. Каковы первые впечатления гостей?"Пламенная чистота", "Король попугаев", "Зомби" и "Любимец мира": названия, похожие на главы приключенческого романа, на самом деле — сорта тюльпанов, которые можно увидеть в "Аптекарском огороде". Пока на улице крепчают морозы, в местных оранжереях — "Репетиция весны"."У нас десятки разновидностей цветов, одних только тюльпанов представлено на выставке около 100 сортов", — говорит Светлана Шалина, сотрудник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".Пионовидные и бахромчатые, с классическим бутоном в форме бокала или с зубчатым краем лепестков, от миниатюрных — 20-30 сантиметров в длину — до самых крупных — они почти на метр возвышаются над горшками. Все по воле ботаников зацвели на два месяца раньше, чтобы приблизить ощущение весны."Технология — называется она выгонка, — когда растения переносят в светлое, теплое пространство. Они, естественно, в земле, они думают, что началась весна, — и вырастают, зацветают", — рассказывает директор ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты и даже сакура тянутся к свету и благоухают в уютной теплой оранжерее.— Чем пахнет?— Весной!Чтобы подарить посетителям эти запахи в феврале, здесь еще осенью начали готовить луковицы. Все привезены из Голландии и бережно выращены в "Аптекарском огороде".— Ну где еще в такой зимний день увидишь такую красоту, такие красивые цветы?!— Какой-то невероятный другой сад, другой мир совершенно, потому что там так холодно и очень мало цвета такого, как здесь!В день — до трех тысяч посетителей. Каждый пытается запечатлеть эту палитру, делая снимки на телефон. Ароматы запоминают — ведь фотография запах передать не может.За три недели выставки цветы не раз успеют поменять. В этой же оранжерее прямо на полу своей очереди дожидаются еще сотни тюльпанов. Экспозицию будут постоянно обновлять, поэтому практически каждый день весна здесь, в "Аптекарском огороде", будет играть новыми красками и ароматами."Репетиция весны" продлится до 18 марта. Попасть на выставку можно ежедневно по входным билетам в "Аптекарский огород".