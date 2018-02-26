Двое злоумышленников похитили из сарая местной жительницы строительные инструменты.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 18-ти и 15-летнего жителей Камешковского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Потерпевшая в феврале текущего года обратилась в полицию с заявлением о пропаже имущества из сарая, расположенного около дачного дома в одной из районных деревень. Материальный ущерб заявительница оценила в 7 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в сарай путем взлома двери, откуда похитили строительные инструменты.В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили личности подозреваемых в совершении преступления. Фигуранты – 18-ти и 15-летний жители Камешковского района были задержаны на территории города Камешково и дали признательные показания. Похищенное имущество злоумышленники реализовали по заниженной стоимости, а вырученные деньги потратили.Расследование уголовного дела продолжается.