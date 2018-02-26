В ночь на 25 февраля на улице Борьбы произошла коммунальная авария

В минувшие выходные костромичи остались без отопления.В ночь с субботы на воскресенье, 25 февраля, коммунальная авария произошла на улице Борьбы. Как сообщают в администрации Костромы, в результате без тепла остались жители многоквартирных домов на 11 улицах - в том числе Симановского, Федосеева, Депутатская, Ерохова, Козуева, Полянская, Юных Пионеров, Терешковой, Островского, пер. Безымянный, пр. Текстильщиков. При этом температура на улице ночью опустилась практически до -30.Сейчас работы на Симановского продлены. Специалисты проводят постоянный мониторинг температурного режима.