Метеостанция на ВДНХ зафиксировала в ночь на 26 февраля температуру минус 19,8 градуса. Этот понедельник стал самым холодным в столичном регионе за всю зиму.

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала в ночь на 26 февраля температуру минус 19,8 градуса. Таким образом, этот понедельник стал самым холодным в столичном регионе за всю зиму, сообщил Гидрометцентр России агентству "Интерфакс". Холоднее всего этой ночью было в подмосковном Клину. Столбик термометра там опустился до 29,3 градусов.Днем в Москве ожидается потепление до 14-16 градусов ниже нуля. А ночь на 27 февраля вновь будет морозная - до 22-24 градусов.В Москве с 22 февраля действует оранжевый уровень опасности из-за того, что температура опустилась ниже климатической нормы на 7-10 градусов.Абсолютный рекорд метеонаблюдений для 26 февраля был установлен в 1929 году. Тогда на улице было минус 34,3 градуса.