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<a href="http://33live.ru/novosti/26-02-2018-v-rossii-budut-vypuskat-novyj-kitajskij-krossover.html" target="_blank">В России будут выпускать новый китайский кроссовер</a> - Марка Changan недавно запустила российские продажи кроссовера CS75, но на старте доступны машины только китайской сборки. Однако в ближайшем будущем паркетники начнут выпускать и на отечественном автозаводе.