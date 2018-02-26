Аллегрова – женщина-эпоха, яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем мире. Под звуки ее голоса мы сходили с ума в восьмидесятых, влюблялись в девяностых и строили семьи в двухтысячных.

Аллегрова – женщина-эпоха, яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем мире. Под звуки ее голоса мы сходили с ума в восьмидесятых, влюблялись в девяностых и строили семьи в двухтысячных.В ее репертуаре пронзительная лирика органично сочетается с разудалыми хитами. Каким-то непостижимым образом песни разных авторов она делает своими, "аллегровскими", узнаваемыми с первой ноты. В последние годы певица сознательно ушла в медийное подполье, но при этом, опровергая закон необходимости для артиста напоминать о себе любым способом, остается всенародно любимой.7 марта в "Олимпийском" прозвучат все главные хиты Аллегровой: "Привет, Андрей", "Угонщица", "Императрица", "Кому какая разница" и другие. Словом, редкий концерт, на котором можно и поплакать, и потанцевать.Дата: 7 мартаМесто: СК ОлимпийскийБилеты от 1000 рублей.