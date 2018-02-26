Samsung представила два новых флагмана: Galaxy S9 и двухкамерный S9+. А Nokia продолжает эксплуатировать историческое наследие бренда. Подробности – в программе Вести.net.

Samsung представила два новых флагмана: Galaxy S9 и двухкамерный S9+. Это самая ожидаемая и ожидаемо самая пышная и людная презентация всемирного мобильного конгресса, который стартовал в Барселоне.Практически вся презентация была посвящена не самим телефонам, а их камерам. Основные изменения по сравнению с флагманом прошлого года – это переменная диафрагма объективов, она механически изменяет количество света, попадающего на фотоматрицу. Это одна из главных настроек обычных камер, и вот теперь она приходит и в мобильную сферу.Вторая по масштабу презентация на выставке в Барселоне получилась у Nokia, которая продолжает эксплуатировать историческое наследие бренда. Вслед за наделавшей много шума новой версии 3310, теперь решили напомнить о телефоне, который большинство видели только в кино. Подробности – в программе 33Live.Runet.