Адвокаты фигурантов дела о злоупотреблении при строительстве космодрома Восточный намерены обжаловать приговор в Верховном суде.

Адвокаты фигурантов дела о злоупотреблении при строительстве космодрома Восточный намерены обжаловать приговор в Верховном суде.По решению Дальневосточного окружного военного суда в Хабаровске, экс-глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын — предприниматель Михаил Хризман, бывший бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей.По данным следствия, в 2006-2009 годах обвиняемые похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших "Дальспецстрою". Кроме того при использовании авансов по 11 государственным контрактам было допущено злоупотребление должностными полномочиями. В результате ущерб РФ составил почти 5,2 миллиарда рублей."Защита однозначно считает приговор необоснованным и незаконным, и мы будем его обжаловать в апелляционном порядке. Это коллегия Верховного суда по делам военнослужащих", — заявил РИА Новости адвокат Хризмана-старшего Игорь Анисимов.По мнению защитника, никаких незаконных решений подсудимые не принимали, а ущерба Роскосмосу и ГВСУ-6 (ранее "Дальспецстрой") не было. По словам Анисимова, приглашенный специалист провел альтернативные расчеты и математическим путем доказал, что никакого ущерба нет. Все документы были представлены суду."Как юрист, я не понимаю, как можно вынести обвинительный приговор при том, что в деле имеются документы об отсутствии ущерба", — утверждает Анисимов.Между тем, точку в деле о хищениях на Восточном ставить пока рано, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, в настоящее время ведомство расследует еще несколько эпизодов, связанных с нецелевым расходованием средств при строительстве космодрома, сообщает телеканал "Россия 24".Она напомнила, что по делу были проведены финансово-экономические экспертизы, исследовано большое количество финансовых документов, допрошены свидетели во многих городах России,."Эти и другие доказательства позволили суду установить вину фигурантов уголовного дела, назначить им наказание, связанное с лишением свободы и удовлетворить гражданский иск госкорпорации "Роскосмос" на сумму более 5 миллиардов рублей", — сообщила Светлана Петренко, подчеркнув, расследование других эпизодов дела продолжается.