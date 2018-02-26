Президенту Украины досталось от своих же сограждан. Петра Порошенко пристыдили
за то, что он кормит американскую экономику.
Президенту Украины досталось от своих же сограждан. Петра Порошенко пристыдили
за то, что он кормит американскую экономику.
Глава Украины похвастался у себя в Twitter развитием торговых отношений с
американской компанией General Electric. "Сегодня
мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское
оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное
партнерство, – написал Порошенко.
Но ничего, кроме раздражения
соотечественников, президент в ответ не получил. Украинцы пристыдили Порошенко за
хвастовство и напомнили ему, что еще вчера у Незалежной были свои атомная
энергетика, авиапромышленность и ракетно-космические технологии.
"Вместо того чтобы продавать свои локомотивы,
свой уголь и свое оружие другим, даря нашей промышленности развитие, людям
рабочие места, а Украине деньги, президент-вассал щеголяет тем, что кормит
экономику США за счет крепостных с зарплатой в 100 долларов в месяц", -
гласит один из комментариев.
Напомним, что в 2017 году Киев отказался закупать
уголь в Донбассе, объявив ему торговую и транспортную блокаду. Правда, выяснилось,
что заокеанские друзья нанесли Украине настоящий экономический
удар: Штаты, вопреки заявлениям о поддержке Незалежной, начали продавать ей
уголь по завышенным ценам.
Стоимость
тонны американского металлургического угля для Украины взлетела до 306 долларов. Начинались
экономические отношения Киева и Вашингтона с 71 доллара за тонну.
Примечательно, что для Норвегии американцы, наоборот, снизили цену со 140 до
125 долларов.
Украине
уголь жизненно необходим – он используется в металлургии для производства
чугуна и стали. Известно, что в первом полугодии 2017 года на Украине на 21%
сократилось производство чугуна, стали было выпущено меньше на 25,5%. В апреле
из-за нехватки угля приостановили работу Приднепровская, Змиевская, Трипольская
и Криворожская ТЭС. Власти пошли на крайние меры и объявили о чрезвычайной
ситуации в энергетике.