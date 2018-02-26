Президенту Украины досталось от своих же сограждан. Петра Порошенко пристыдили за то, что он кормит американскую экономику.

Президенту Украины досталось от своих же сограждан. Петра Порошенко пристыдилиза то, что он кормит американскую экономику.Глава Украины похвастался у себя в Twitter развитием торговых отношений самериканской компанией General Electric. "Сегоднямы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американскоеоружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственноепартнерство, – написал Порошенко.Но ничего, кроме раздражениясоотечественников, президент в ответ не получил. Украинцы пристыдили Порошенко захвастовство и напомнили ему, что еще вчера у Незалежной были свои атомнаяэнергетика, авиапромышленность и ракетно-космические технологии."Вместо того чтобы продавать свои локомотивы,свой уголь и свое оружие другим, даря нашей промышленности развитие, людямрабочие места, а Украине деньги, президент-вассал щеголяет тем, что кормитэкономику США за счет крепостных с зарплатой в 100 долларов в месяц", -гласит один из комментариев.Напомним, что в 2017 году Киев отказался закупатьуголь в Донбассе, объявив ему торговую и транспортную блокаду. Правда, выяснилось,что заокеанские друзья нанесли Украине настоящий экономическийудар: Штаты, вопреки заявлениям о поддержке Незалежной, начали продавать ейуголь по завышенным ценам.Стоимостьтонны американского металлургического угля для Украины взлетела до 306 долларов. Начиналисьэкономические отношения Киева и Вашингтона с 71 доллара за тонну.Примечательно, что для Норвегии американцы, наоборот, снизили цену со 140 до125 долларов.Украинеуголь жизненно необходим – он используется в металлургии для производствачугуна и стали. Известно, что в первом полугодии 2017 года на Украине на 21%сократилось производство чугуна, стали было выпущено меньше на 25,5%. В апрелеиз-за нехватки угля приостановили работу Приднепровская, Змиевская, Трипольскаяи Криворожская ТЭС. Власти пошли на крайние меры и объявили о чрезвычайнойситуации в энергетике.