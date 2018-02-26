Российских хоккеистов необходимо наказать за исполнение национального гимна после победы над командой Германии в финале олимпийского турнира. С такими требованиями выступили некоторые западные СМИ, которые назвали поведение наших игроков издевательством и нарушением правил Олимпиады.

Российских хоккеистов необходимо наказать за исполнениенационального гимна после победы над командой Германии в финале олимпийскоготурнира. С такими требованиями выступили некоторые западные СМИ, которыеназвали поведение наших игроков "издевательством" и "нарушениемправил Олимпиады".Для Запада триумф отечественной хоккейной сборной стал явнымразочарованием. Россияне, подвергавшиеся сильнейшему психологическому давлению навсем протяжении Игр, смогли несмотря нина что взойти на вершину олимпийского пьедестала."После впечатляющей победы над сборной Германииони бросили вызов запрету (МОК) и исполнили национальный гимнРоссии", – пишет американская газета New York Post. Ей вторит влиятельноебританское издание The Guardian, которое назвало поступок наших хоккеистов"издевательством над резолюцией Международного олимпийского комитета,запретившего исполнение национального гимна России".МОК должен наказать наших хоккеистов, заявляют авторыстатей. Ну а чтобы уж наверняка утешить себя после триумфальной победы России,западные журналисты заявили, что выиграла якобы не Россия, а нейтральныеспортсмены, потому как наша страна официально на Играх представлена не была.Напомним, в воскресенье, 25 февраля, сборная России похоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. Наша команда в финальномматче одолела немцев со счетом 4:3. Из-за запрета российских символов надстадионом заиграл олимпийский гимн. Но наши болельщики и спортсмены хором спелинациональный гимн.В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, чтохоккеистов сборной России не ждет наказание за исполнение гимна на церемониинаграждения Олимпиады-2018. "Мы понимаем, что это было сделано в связи сневероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарныхобстоятельствах", – цитирует МОК "Спорт-экспресс". В организациирешили не наказывать спортсменов.Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по25 февраля. Несмотря на то что МОК безосновательно и по надуманным поводамотстранил от соревнований многих российских атлетов, наши спортсмены смогливзять две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей – всего 17наград. Медали высшей пробы завоевали фигуристка Алина Загитова и мужскаяхоккейная сборная.С оглушительным триумфом наших хоккеистов поздравил спикерГосдумы Вячеслав Володин. "Поздравляю нашу команду с замечательной победойв финале хоккейного турнира в Пхенчхане", – сказал председатель нижнейпалаты. Он выразил уверенность, что эта игра станет одной из ярких страницзимних Игр в Пхенчхане и войдет в историю олимпийского движения.