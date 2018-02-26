Трафик приложения для знакомств Tinder в дни Игр растет взрывными темпами. О колоссальном росте посещаемости во время Олимпиады-2018 отчитался и крупнейший порносайт Porhnub.

Трафик приложения для знакомств Tinder в дни Игр растет"взрывными темпами". О колоссальном росте посещаемости во время Олимпиады-2018отчитался и крупнейший порносайт Porhnub.Оказывается,спортсмены очень любят Tinder. Зная это, компания на все время Олимпиадыпредоставила им бесплатный доступ к Tinder Gold – расширению с тремя важнымипреимуществами: возможностью видеть, кто вас лайкнул, еще до свайпа (нажать влево– пройти мимо, вправо – проявить интерес); пятью "суперлайками" вместо одного; изменениемместоположения.Согласно статистике на с 8февраля, количество пользователей приложения для знакомств в Пхенчхане выросло ажна 348%. Лайков стало больше на 545%."Мэтчей" (совпадения лайков), которые позволяют начать диалог – на 644% больше.Количество свайпов выросло на 571%, сообщает Sports.ru."Одинокие атлеты добавляют себеизвестное приложение для интимных знакомств. У кого нет профайла, заводят его.Когда ты свайпаешь фотки, то попадаются известные спортсмены, причем неодинокие. У меня нет приложения, потому что я замужем", – рассказала про любовьк Tinder в Олимпийской деревне сноубордистка Алена Заварзина. Более того, в Instagram даже появился аккаунт@tinderpyeongchang, в котором публиковали скриншоты профилей олимпийцев,желающих познакомиться. К моменту блокировки страницы там набралось почти 40спортсменов. Среди них – саночник из США Джейсон Тердиман, норвежская прыгуньяс трамплина Марен Лундбю, канадский горнолыжник Дастин Кук.Примечательно, что пользователизачастую меняли местоположение, чтобы знакомиться со спортсменами. Чаще всеготакие трюки проворачивали жители США, Швеции, Великобритании, Канады и Швейцария.Колоссальный рост посещаемостиотмечен и на крупнейшем порносайте. Так,в провинции Канвондо, где находится Пхенчхан, его траффик подскочил на 70%.Самые популярные спортивные запросы во времяИгр: Winter Olympics, Sex Olympics и Nude Olympics. Порнография вЮжной Корее запрещена, но доступна. Власти регулярно блокируют порносайты, ноте переезжают на новые, URL-адреса.Одна изсамых обсуждаемых новостей перед Играми – количество презервативов дляспортсменов. В корейскую олимпийскую деревню завезли 110 тысяч презервативов(по 37 на каждого), что на десять тысяч больше, чем в Ванкувере в 2010-м и вСочи в 2014-м. Но есть и ограничения. Так, с 2014 года Международныйолимпийский комитет (МОК) запрещает спортсменам заниматься сексом на улице. А внекоторых сборных действует запрет на близость с соперниками.