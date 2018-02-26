Трафик приложения для знакомств Tinder в дни Игр растет
взрывными темпами. О колоссальном росте посещаемости во время Олимпиады-2018
отчитался и крупнейший порносайт Porhnub.
Трафик приложения для знакомств Tinder в дни Игр растет
"взрывными темпами". О колоссальном росте посещаемости во время Олимпиады-2018
отчитался и крупнейший порносайт Porhnub.
Оказывается,
спортсмены очень любят Tinder. Зная это, компания на все время Олимпиады
предоставила им бесплатный доступ к Tinder Gold – расширению с тремя важными
преимуществами: возможностью видеть, кто вас лайкнул, еще до свайпа (нажать влево
– пройти мимо, вправо – проявить интерес); пятью "суперлайками" вместо одного; изменением
местоположения.
Согласно статистике на с 8
февраля, количество пользователей приложения для знакомств в Пхенчхане выросло аж
на 348%. Лайков стало больше на 545%.
"Мэтчей" (совпадения лайков), которые позволяют начать диалог – на 644% больше.
Количество свайпов выросло на 571%, сообщает Sports.ru.
"Одинокие атлеты добавляют себе
известное приложение для интимных знакомств. У кого нет профайла, заводят его.
Когда ты свайпаешь фотки, то попадаются известные спортсмены, причем не
одинокие. У меня нет приложения, потому что я замужем", – рассказала про любовь
к Tinder в Олимпийской деревне сноубордистка Алена Заварзина. Более того, в Instagram даже появился аккаунт
@tinderpyeongchang, в котором публиковали скриншоты профилей олимпийцев,
желающих познакомиться. К моменту блокировки страницы там набралось почти 40
спортсменов. Среди них – саночник из США Джейсон Тердиман, норвежская прыгунья
с трамплина Марен Лундбю, канадский горнолыжник Дастин Кук.
Примечательно, что пользователи
зачастую меняли местоположение, чтобы знакомиться со спортсменами. Чаще всего
такие трюки проворачивали жители США, Швеции, Великобритании, Канады и Швейцария.
Колоссальный рост посещаемости
отмечен и на крупнейшем порносайте. Так,
в провинции Канвондо, где находится Пхенчхан, его траффик подскочил на 70%.
Самые популярные спортивные запросы во время
Игр: Winter Olympics, Sex Olympics и Nude Olympics. Порнография в
Южной Корее запрещена, но доступна. Власти регулярно блокируют порносайты, но
те переезжают на новые, URL-адреса.
Одна из
самых обсуждаемых новостей перед Играми – количество презервативов для
спортсменов. В корейскую олимпийскую деревню завезли 110 тысяч презервативов
(по 37 на каждого), что на десять тысяч больше, чем в Ванкувере в 2010-м и в
Сочи в 2014-м. Но есть и ограничения. Так, с 2014 года Международный
олимпийский комитет (МОК) запрещает спортсменам заниматься сексом на улице. А в
некоторых сборных действует запрет на близость с соперниками.