Неизвестный подошел к водителю с предметом, похожим на нож, и, высказывая угрозы, нанес им несколько ударов по колесам мини-погрузчика, принадлежащего организации...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 22-летнего приезжего мужчины, работающего водителем одной из организаций. Он сообщил, что на улице Костикова малознакомый мужчина на почве личных неприязненных отношений подошел к нему с предметом, похожим на нож, и, высказывая угрозы, нанес им несколько ударов по колесам мини-погрузчика, принадлежащего организации.Участковые уполномоченные полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 30-летнего жителя столицы.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60