При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по району Аэропорт задержали 53-летнюю приезжую, подозреваемую в мошенничестве с сфере кредитования.В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что в отделение банка обратилась женщина с заявлением о получении потребительского кредита на сумму 3 миллиона рублей.При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в Московской области.Установлено, что для получения кредита злоумышленница представила документ, удостоверяющий личность, справку о доходах, трудовую книжку на ее имя с заведомо ложной информацией о месте работы и доходах.По данному факту следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29