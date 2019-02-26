Вакантны должности в департаментах строительства и инвестиций

Вакантны должности в департаментах строительства и инвестицийАдминистрация Владимирской области решила объявить конкурс на должности директоров сразу двух департаментов – инвестиций и внешнеэкономической деятельности, а также строительства и архитектуры.Напомним, должность директора департамента строительства и архитектуры стала вакантной несколько дней назад после того, как Дмитрий Золин решил уйти в отставку.А должность директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности освободилась еще в июле прошлого года, когда свой пост покинула Инна Хроменкова.Основные требования для претендентов: высшее образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4-х лет.