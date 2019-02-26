Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам.Как передает "Интерфакс", этот факт стал известен из мониторинговых данных западных авиационных сайтов, которые отследили старт американского беспилотника с авиабазы на итальянском острове Сицилия и его весь дальнейший полет через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину.RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится аппаратура, для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 километров, находясь в воздушном пространстве Украины 8 раз приближался к российским границам.