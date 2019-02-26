Конец февраля стал загадкой для российских синоптиков. Пока в южных регионах идут сильные снегопады, на севере страны светит солнце.

Конец февраля стал загадкой для российских синоптиков. Пока в южных регионах идут сильные снегопады, на севере страны светит солнце.Как передают специалисты, в последние дни жители Крыма наблюдают сильную снежную метель. А в Краснодаре местные власти объявили штормовое предупреждение.Для Сибири, наоборот, февраль стал самым теплым месяцем за последние 50 лет. На Дальнем Востоке раньше срока проснулись после зимней спячки дикие медведи. Жители города Красноярска, где скоро пройдет зимняя универсиада, уже заметили на улицах бабочек, передает .Синоптики добавили, что такая аномальная погода сохранится в России еще на целый месяц. Настоящее потепление придет только в конце марта.