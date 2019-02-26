В подмосковной Балашихе омский Авангард встретился в рамках первого раунда плей-офф с казанским Ак Барсом. В самом непредсказуемом противостоянии 1/8 финала Кубка Гагарина хозяева льда добились убедительной победы со счетом 6:0.

В подмосковной Балашихе омский "Авангард" встретился в рамках первого раунда плей-офф с казанским "Ак Барсом". В самом непредсказуемом противостоянии 1/8 финала Кубка Гагарина хозяева льда добились убедительной победы со счетом 6:0.В составе "ястребов" дубль оформил Сергей Шумаков. Также заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Вилле Покка, Артем Манукян и Коди Франсон. Вратарь омичей Игорь Бобков стал автором первого "сухаря" в плей-офф, не пропустив ни одного гола.ГОЛ ГОДА #АВГАКБ #БородаНадежды pic.twitter.com/gOzo5xvfoU— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 25 февраля 2019 г.Соперники продолжат выяснять отношения в серии до четырех побед уже 27 февраля. Встреча между ними также пройдет в Балашихе.