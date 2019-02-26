Американский президент прибыл во Вьетнам. Пользователи заметили, что Дональд Трамп неуверенно спускается по трапу самолета.

Американский президент прибыл во Вьетнам.Пользователи заметили, что Дональд Трамп неуверенно спускается по трапусамолета.Американскийлидер прибыл в Ханой, чтобы провести двусторонний саммит с северокорейским коллегойКим Чен Ыном. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, нерешительноступает на вьетнамскую землю."Укачало вдороге", – предположили комментаторы, отметив, что Трампа явно зашатало поприезде в Ханой. ПользователиСети обратили внимание на то, как с трудом передвигает ноги икрепко держится за перила, сообщает .