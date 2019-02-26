Американский президент прибыл во Вьетнам.
Пользователи заметили, что Дональд Трамп неуверенно спускается по трапу
самолета.
Американский президент прибыл во Вьетнам.
Пользователи заметили, что Дональд Трамп неуверенно спускается по трапу
самолета.
Американский
лидер прибыл в Ханой, чтобы провести двусторонний саммит с северокорейским коллегой
Ким Чен Ыном. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, нерешительно
ступает на вьетнамскую землю.
"Укачало в
дороге", – предположили комментаторы, отметив, что Трампа явно зашатало по
приезде в Ханой. Пользователи
Сети обратили внимание на то, как с трудом передвигает ноги и
крепко держится за перила, сообщает .