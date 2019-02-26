Солистка группы А`Студио не на шутку заинтриговала поклонников заявлением на своей странице в Instagram. Кети Топурия оставила неоднозначную подпись к собственному фото.

Солистка группы"А`Студио" не на шутку заинтриговала поклонников заявлениемна своей странице в Instagram. Кети Топурия оставила неоднозначную подписьк собственному фото."У меня есть один секрет", – написала певица под снимком в черномкупальнике. Подписчики Топурии начали делиться самыми разнымидогадками.Пользователи соцсети недоумевают, о каком секрете идет речь, но предлагаютсвои версии в комментариях. "Это что-то интимное?","На самом деле Вы – людоед?", "Кети, ты секретный агент?", – прокомментировалипост фолловеры.Некоторые заподозрили, что Кети Топурия находится в интересном положении. "Беременна!)",– считает одна из фолловеров артистки. Многие сталиобсуждать роман и расставание Кети Топурии с российским рэпером Гуфом. Есть и те,кто полагает, что звездная пара все-таки помирилась.Другим недает покоя стройная фигура певицы. "Как тебе удается поддерживать такую стройность шикарную и как тыпохудела?", – поинтересовалась одна из подписчицОтметим, что подобныеинтригующие подписи под снимками исполнительница оставляет довольно часто. Кпримеру, недавнее фото певицы, которое она подписала "Как ты там?",тоже заставило фолловеров поломать голову. Тогда пользователи соцсетипредположили, что Кети Топурия интересуется судьбой Гуфа.Напомним, о том, что отношениям и Гуфа пришел конец, стало известнов конце 2018 года. Знаменитости расстались из-за романа рэпера с 18-летнейдевушкой из Екатеринбурга.