Солистка группы
А`Студио не на шутку заинтриговала поклонников заявлением
на своей странице в Instagram. Кети Топурия оставила неоднозначную подпись
к собственному фото.
Солистка группы
"А`Студио" не на шутку заинтриговала поклонников заявлением
на своей странице в Instagram. Кети Топурия оставила неоднозначную подпись
к собственному фото.
"У меня есть один секрет", – написала певица под снимком в черном
купальнике. Подписчики Топурии начали делиться самыми разными
догадками.
Пользователи соцсети недоумевают, о каком секрете идет речь, но предлагают
свои версии в комментариях. "Это что-то интимное?",
"На самом деле Вы – людоед?", "Кети, ты секретный агент?", – прокомментировали
пост фолловеры.
Некоторые заподозрили, что Кети Топурия находится в интересном положении. "Беременна!)",
– считает одна из фолловеров артистки. Многие стали
обсуждать роман и расставание Кети Топурии с российским рэпером Гуфом. Есть и те,
кто полагает, что звездная пара все-таки помирилась.
Другим не
дает покоя стройная фигура певицы. "Как тебе удается поддерживать такую стройность шикарную и как ты
похудела?", – поинтересовалась одна из подписчиц
Отметим, что подобные
интригующие подписи под снимками исполнительница оставляет довольно часто. К
примеру, недавнее фото певицы, которое она подписала "Как ты там?",
тоже заставило фолловеров поломать голову. Тогда пользователи соцсети
предположили, что Кети Топурия интересуется судьбой Гуфа.
Напомним, о том, что отношениям и Гуфа пришел конец, стало известно
в конце 2018 года. Знаменитости расстались из-за романа рэпера с 18-летней
девушкой из Екатеринбурга.