Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля 2019 года. Его супруга журналистка Божена Рынска сообщила, что на данный момент следствие подробно изучает версию насильственной смерти.

Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля 2019 года. Его супруга журналистка Божена Рынска сообщила, что на данный момент следствие подробно изучает версию насильственной смерти.Светский обозреватель рассказала репортерам, что правоохранители допускают возможность, что ее муж мог умереть в результате насильственных действий. "Есть подозрения, в Испании ведетсярасследование", – цитирует журналистку Интерфакс. Божена Рынска добавила, что Игорь Малашенко не оставил предсмертной записки.Предварительной версией гибели мужчины было названо самоубийство. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал на своем Telegram-канале, что сооснователь НТВ "добровольно ушел из жизни".За две недели до трагедии светский обозреватель написала, что медиамагнат страдает от серьезных психологических проблем из-за бракоразводного процесса с экс-супругой Еленой Пивоваровой. Журналистка была всерьез обеспокоена состоянием мужа и даже предположила, что в таком состоянии он может совершить суицид."Я попросила экономку посмотреть, как он там. Она заехала. Сказала, что он нормальный и никакого суицида совершать не собирается. Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал смс, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал... Ему позвонил охранник", – передает слова телеканал "".