Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля 2019 года. Его супруга Божена Рынска сообщила, что следствие подробно изучает версию насильственной смерти.

Один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля 2019 года. Его супруга Божена Рынска сообщила, что следствие подробно изучает версию насильственной смерти.По словам журналистки, правоохранители допускают вероятность того, что ее муж умер в результате насильственных действий. "Есть подозрения, в Испании ведетсярасследование", – цитирует ее "Интерфакс". Божена Рынска добавила, что Игорь Малашенко не оставил предсмертной записки.Предварительной версией кончины было названо самоубийство. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил на своем Telegram-канале, что сооснователь НТВ "добровольно ушел из жизни".За две недели до трагедии светский обозреватель заявила, что медиамагнат страдает от серьезных психологических проблем из-за бракоразводного процесса с Еленой Пивоваровой. Журналистка была всерьез обеспокоена состоянием мужа и предположила, что он может совершить суицид."Я попросила экономку посмотреть, как он там. Она заехала. Сказала, что он нормальный, никакого суицида совершать не собирается. Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал СМС, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты, как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал... Ему позвонил охранник", – цитирует телеканал "".