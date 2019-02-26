Сергея Бондаренко, которого заменил Конышев, перевели работать в Ставропольский край

Сергея Бондаренко, которого заменил Конышев, перевели работать в Ставропольский крайБывший первый вице-губернатор Владимирский область Алексей Конышев поднялся на еще одну ступеньку по карьерной лестницу. 26 февраля стало известно о том, что он возглавил компанию «Газпром межрегионгаз Владимир». Сергея Бондаренко, которого заменил Конышев, перевели работать в Ставропольский край.На сайте компании опубликовали приветственное слово Алексея Конышева. Он говорит о том, что достояние любой компании - её сотрудники, а свою деятельность региональный «Газпром» всегда основывал на уважении, доверии и деловых отношениях и с промышленными организациями, и с бюджетниками, и с населением.