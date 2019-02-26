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<a href="http://33live.ru/novosti/26-02-2019-chem-pitayutsya-nastoyashhie-kosmonavty.html" target="_blank">Чем питаются настоящие космонавты</a> - Покорение космоса – задача не из простых. Как и любая тяжелая работа, она требует от человека много сил и энергии. В таких условиях главную роль играет полезное и сбалансированное питание. Многие думают, что космонавты едят особую и очень специфическую пищу, недоступную простому человеку. Расхожий миф опровергают на Международной космической станции.