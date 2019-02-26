Народный избранник все обвинения отрицает

Народный избранник все обвинения отрицаетЭта история произошла почти 2 года назад. Судя по материалам дела, Валерий Пузанов пришел в гипермаркет, набрал целую тележку продуктов, однако оплатить решил лишь половину.Список продуктов, которые он якобы украл довольно элитный: охотничьи колбаски, сыр «Маасдам» элитный, «Пармезан», королевские креветки, конфеты-трюфели, осетр, форель, лосось и палтус. Все это вышло на 4467 рублей.Сам депутат Валерий Пузанов отрицает все обвинения. Как он рассказал ПроВладимиру, все это – недоразумение. Он всего лишь забыл оплатить продукты, а красть ничего не собирался.Старший дознаватель третьего отделения полиции по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело, а через 3 месяца мировой судья прекратил дело в связи с примирением сторон.Однако дознаватель и судья не взяли в расчёт, что месяцем ранее Валерий Пузанов стал депутатом. Получается, возбудить уголовное дело против него мог только руководитель следственного органа СКР. Материалы дела вернули городскому прокурору для устранения недочётов.