Власти США пытались под видом гуманитарной помощи ввезти на территорию Венесуэлы испорченные продукты питания и просроченные медикаменты, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Власти США пытались под видом гуманитарной помощи ввезти на территорию Венесуэлы испорченные продукты питания и просроченные медикаменты, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса."В их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования", - сказал посол в интервью газете "Известия". Он добавил, что эту помощь Красный Крест даже не проверил.Он также сообщил, что страна принимает гуманитарную помощь от других стран. Например, из России прибыло одно судно с семью тоннами медикаментов, однако такая помощь оказывается без каких-либо подводных камней.При этом он отметил, что в отношении Евросоюза возникает много вопросов, хотя Николас Мадуро заявил, что готов принять помощь и от него. "Раз в ЕС так обеспокоены судьбой нашего населения, то почему они не снимают введенные против Венесуэлы санкции, чтобы мы смогли купить все, что нам нужно?" – поставил риторический вопрос дипломат. Он напомнил о том, что Англия отказывается вернуть его стране золото и что США похитили нефтяное предприятие (Citgo, "дочка" нефтяной компании PDVSA).23 февраля по инициативе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо были предприняты попытки ввоза американской гумпомощи в Венесуэлу через Колумбию. Сторонники президента Николаса Мадуро не позволили ее ввезти в страну, на границе возникли столкновения. Как говорил сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны.Сам Гуайдо сейчас находится в Колумбии, где контролирует доставку гумпомощи, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Он заявил, что на этой неделе вернется в Венесуэлу.Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое военное вмешательство, предпринятое без одобрения Совета Безопасности ООН, чревато потрясениями для современного миропорядка."Время военных интервенций в Латинской Америке прошло", — сказал он, отвечая на вопрос швейцарского телевидения программы о том, желательно ли военное вмешательство США в Венесуэле.