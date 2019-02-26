Критика в адрес Елизаветы Песковой – русофобские нападки. Так депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, под руководством которого проходит стажировку россиянка, прокомментировал выпады коллег.

Критика в адрес Елизаветы Песковой – русофобские нападки.Так депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, под руководством которогопроходит стажировку россиянка, прокомментировал выпады коллег.Никаких нарушений в сотрудничестве с Елизаветой Песковойнет. Студентка из Франции имеет на это полное право, заявил Шопрад."Она работает в качестве стажера с ноября. Какстудентка из Франции, она имеет на это полное законное право. При этом я хотел быподчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, идоговор в январе был подтвержден и продлен", – подчеркнул евродепутат.О том, что стажером Шопрада работает дочь Дмитрия Пескова –пресс-секретаря российского президента Владимира Путина – сообщило издание EUObserver. После публикации материала некоторые депутаты Европарламента – вчастности, представители Литвы и Латвии – заявили, что это представляетопасность.В свою очередь, Шопрад отметил, что критика в его адрес, каки в адрес , раздается со стороны русофобски настроенныхдепутатов Европарламента. Все заявления о том, что стажировка дочери Песковапредставляет какую-то опасность, по словам депутата, абсолютно ложны.50-летний Эмерик Шопрад – ультраправый политик, писатель,политолог, профессор и доцент геополитики в университетах и военных академияхво Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe, сообщаетСтажирующаяся у него не имеет доступа ксекретным данным, не посещает закрытые заседания. В обязанности Песковойвходит, в частности, подготовка обзоров прессы, передает