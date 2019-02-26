Критика в адрес Елизаветы Песковой – русофобские нападки.
Так депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, под руководством которого
проходит стажировку россиянка, прокомментировал выпады коллег.
Критика в адрес Елизаветы Песковой – русофобские нападки.
Так депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад, под руководством которого
проходит стажировку россиянка, прокомментировал выпады коллег.
Никаких нарушений в сотрудничестве с Елизаветой Песковой
нет. Студентка из Франции имеет на это полное право, заявил Шопрад.
"Она работает в качестве стажера с ноября. Как
студентка из Франции, она имеет на это полное законное право. При этом я хотел бы
подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и
договор в январе был подтвержден и продлен", – подчеркнул евродепутат.
О том, что стажером Шопрада работает дочь Дмитрия Пескова –
пресс-секретаря российского президента Владимира Путина – сообщило издание EU
Observer. После публикации материала некоторые депутаты Европарламента – в
частности, представители Литвы и Латвии – заявили, что это представляет
опасность.
В свою очередь, Шопрад отметил, что критика в его адрес, как
и в адрес , раздается со стороны русофобски настроенных
депутатов Европарламента. Все заявления о том, что стажировка дочери Пескова
представляет какую-то опасность, по словам депутата, абсолютно ложны.
50-летний Эмерик Шопрад – ультраправый политик, писатель,
политолог, профессор и доцент геополитики в университетах и военных академиях
во Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe, сообщает
Стажирующаяся у него не имеет доступа к
секретным данным, не посещает закрытые заседания. В обязанности Песковой
входит, в частности, подготовка обзоров прессы, передает