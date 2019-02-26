Анджелина Джоли удивила поклонников измученным видом. Папарацци
засняли голливудскую звезду, когда та повела детей на премьеру фильма. На
снимках видны круги под глазами актрисы и резко обозначившиеся морщинки.
Анджелина Джоли удивила поклонников измученным видом. Папарацци
засняли голливудскую звезду, когда та повела детей на премьеру фильма. На
снимках видны круги под глазами актрисы и резко обозначившиеся морщинки.
Актрисе не помешал бы отдых и поход к косметологу, делают
вывод поклонники, увидев последние снимки Джоли. Напряженная работа и
воспитание шестерых детей, судя по всему, изрядно вымотали голливудскую
кинодиву.
Анджелина стала гостей специального показа фильма "Мальчик,
который обуздал ветер", который прошел в Crosby Hotel в Нью-Йорке. Актриса
приехала со своими детьми: 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, близнецами
Вивьен и Ноксом, которым уже 10 лет, а также 17-летним Мэддоксом и 15-летним
Паксом.
Актриса была одета в черные брюки, темно-синее длинное
пальто и классические лодочки. Предпочитающие в повседневной жизни стиль casual
дети на сей раз не отставали от мамы: все они, кроме Нокса, были в черно-белых
классических нарядах. Близнец решил выделиться и отдал предпочтение серой
цветовой гамме.
Поклонники обратили внимание, что выглядела очень
уставшей. Ее выдают круги под глазами и морщинки. Фанаты уверены, что актрисе
стоит все же позаботиться и себе.
В конце прошлого года актриса была занята на съемках второй
части "Малефисенты", затем – фильма Come Away об Алисе в стране чудес
и Питере Пэне. После Нового года у наметился перерыв, она проводит время
в Нью-Йорке со своими детьми. Но и тут времени на отдых у звезды не остается: семью
постоянно видят то на экскурсиях, то на выставках, то на прогулках. Что же
касается личной жизни Джоли, то ни один из слухов о ее романах пока
подтверждения не нашел, пишет Spletnik.