Анджелина Джоли удивила поклонников измученным видом. Папарацци засняли голливудскую звезду, когда та повела детей на премьеру фильма. На снимках видны круги под глазами актрисы и резко обозначившиеся морщинки.

Анджелина Джоли удивила поклонников измученным видом. Папараццизасняли голливудскую звезду, когда та повела детей на премьеру фильма. Наснимках видны круги под глазами актрисы и резко обозначившиеся морщинки.Актрисе не помешал бы отдых и поход к косметологу, делаютвывод поклонники, увидев последние снимки Джоли. Напряженная работа ивоспитание шестерых детей, судя по всему, изрядно вымотали голливудскуюкинодиву.Анджелина стала гостей специального показа фильма "Мальчик,который обуздал ветер", который прошел в Crosby Hotel в Нью-Йорке. Актрисаприехала со своими детьми: 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, близнецамиВивьен и Ноксом, которым уже 10 лет, а также 17-летним Мэддоксом и 15-летнимПаксом.Актриса была одета в черные брюки, темно-синее длинноепальто и классические лодочки. Предпочитающие в повседневной жизни стиль casualдети на сей раз не отставали от мамы: все они, кроме Нокса, были в черно-белыхклассических нарядах. Близнец решил выделиться и отдал предпочтение серойцветовой гамме.Поклонники обратили внимание, что выглядела оченьуставшей. Ее выдают круги под глазами и морщинки. Фанаты уверены, что актрисестоит все же позаботиться и себе.В конце прошлого года актриса была занята на съемках второйчасти "Малефисенты", затем – фильма Come Away об Алисе в стране чудеси Питере Пэне. После Нового года у наметился перерыв, она проводит времяв Нью-Йорке со своими детьми. Но и тут времени на отдых у звезды не остается: семьюпостоянно видят то на экскурсиях, то на выставках, то на прогулках. Что жекасается личной жизни Джоли, то ни один из слухов о ее романах покаподтверждения не нашел, пишет Spletnik.