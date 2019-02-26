Единая Россия усилит
экологический контроль в Хакасии и возьмет на контроль мусорную реформу. Сейчас
в регионе фактически отсутствует практика раздельного сбора мусора.
"Единая Россия" усилит
экологический контроль в Хакасии и возьмет на контроль мусорную реформу. Сейчас
в регионе фактически отсутствует практика раздельного сбора мусора.
После запуска реформы на
территории Хакасии создан региональный оператор, однако тарифы одной зоны могут
различаться от другой в два с половиной раза. Об этой проблеме рассказал на дискуссионной
площадке "Чистая страна" конференции Хакасского регионального отделения "Единой
России" глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он указал на то,
что нагрузка по оплате услуг вывоза мусора фактически перекладывается на
граждан.
Партия пообещала взять на
контроль решение этой проблемы, а также проследить за реформой ТКО в республике
и поддержать внедрени практики раздельного сбора отходов.
"Решать эти проблемы партия
будет вместе с органами исполнительной власти, подставляя плечо, оказывая
поддержку, и в первую очередь – контролируя", – отметил Бурматов.
На конференции также шла речь о привлечении
федеральных средств на решение экологических проблем. Депутат призвал активизировать
проектную деятельность, в том числе, подготовку объектов для очистки водоемов. Единороссы обсудили недостаточное
качество атмосферного воздуха, воды и почвы по вине предприятий-загрязнителей. Особенно
остро эта проблема стоит в Абакане, Черногорске и поселке Усть-Абакан.
Работы очень много. Но с
учетом того, что есть команда, я уверен, что эта задача нам по плечу.
Конференция Хакасского
регионального отделения партии прошла в формате четырех дискуссионных площадок.
В ее работе участвовал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.