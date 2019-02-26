Единая Россия усилит экологический контроль в Хакасии и возьмет на контроль мусорную реформу. Сейчас в регионе фактически отсутствует практика раздельного сбора мусора.

"Единая Россия" усилитэкологический контроль в Хакасии и возьмет на контроль мусорную реформу. Сейчасв регионе фактически отсутствует практика раздельного сбора мусора.После запуска реформы натерритории Хакасии создан региональный оператор, однако тарифы одной зоны могутразличаться от другой в два с половиной раза. Об этой проблеме рассказал на дискуссионнойплощадке "Чистая страна" конференции Хакасского регионального отделения "ЕдинойРоссии" глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он указал на то,что нагрузка по оплате услуг вывоза мусора фактически перекладывается награждан.Партия пообещала взять наконтроль решение этой проблемы, а также проследить за реформой ТКО в республикеи поддержать внедрени практики раздельного сбора отходов."Решать эти проблемы партиябудет вместе с органами исполнительной власти, подставляя плечо, оказываяподдержку, и в первую очередь – контролируя", – отметил Бурматов.На конференции также шла речь о привлечениифедеральных средств на решение экологических проблем. Депутат призвал активизироватьпроектную деятельность, в том числе, подготовку объектов для очистки водоемов. Единороссы обсудили недостаточноекачество атмосферного воздуха, воды и почвы по вине предприятий-загрязнителей. Особенноостро эта проблема стоит в Абакане, Черногорске и поселке Усть-Абакан.Работы очень много. Но сучетом того, что есть команда, я уверен, что эта задача нам по плечу.Конференция Хакасскогорегионального отделения партии прошла в формате четырех дискуссионных площадок.В ее работе участвовал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.